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Пограничники задержали рыбаков-браконьеров неподалеку границы с РФ

Сегодня, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничники задержали рыбаков-браконьеров неподалеку границы с РФВ среду, 21 ноября, пограничники отдела «Белолуцк» Луганского пограничного отряда задержали в 300 метрах от российско-украинской границы нарушителей пограничного режима.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Трех лиц, которые осуществляли незаконный лов рыбы в реке Белая, правоохранители обнаружили на окраине населенного пункта Новобелая. Местных жителей задержали с поличным. Мужчины, используя запрещенные средства лова – 4 сетки длиной 200 метров, выловили около 200 штук рыбин. Общая сумма нанесенного ущерба государству составляет 17 500 гривен», – рассказали в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что орудия лова и рыба изъяты. На граждан Украины пограничники составили административный протокол за нарушение пограничного режима. Кроме того, представителем рыбоохранного патруля составлены материалы за нарушение правил использования объектов животного мира.


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