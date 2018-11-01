Президент просит ВР безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию, касательно ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию по европейской и евроатлантической интеграции. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Конституционный Суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинской Конституции относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО - необратимое. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно" - отметил Президент.