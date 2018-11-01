На Донбассе опасаются «расшатывания ситуации» из-за объединительного православного собора

В штабе операции Объединенных сил призвали власти Донецкой области не допустить межконфессиональной борьбы и «расшатывания ситуации» в связи с проведением в Киеве Объединительного собора, на котором должны избрать главу единой поместной украинской церкви.

С соответствующим призывом на коллегии Донецкой облгосадминистрации выступил заместитель командующего ООС Олег Грунтковский, сообщают Новости Донбасса.

«Ситуация непростая, особенно в районе проведении операции Объединенных сил. Поэтому хотел бы обратиться к органам государственной власти и органам местного самоуправления предоставить помощь и уделять этому больше внимания», – отметил Грунтковский.