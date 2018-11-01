Порошенко учредил День внешней разведки Украины в январе

Президент Украины Петр Порошенко установил отмечать ежегодно День внешней разведки Украины 24 января. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепление обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины постановляю: Установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть от 22 ноября 2018 года.