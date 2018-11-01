Конституционный суд одобрил курс Украины в ЕС и НАТО

Конституционный суд Украины признал конституционным закрепление в Конституции курса Украины на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко" со ссылкой на представителя президента в Верховной Раде Ирину Луценко.

По ее словам, Конституционный суд дал положительное заключение по конституционным изменениям в части интеграции ЕС и НАТО.

"Решение о признании президентского проекта изменений в Конституцию поддержало подавляющее большинство - 14 судей КС. Поэтому, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале", - Луценко.

В пресс-службе Конституционного суда эту информацию пока не комментируют, отметив, что когда будет официальное заключение, его опубликуют.