» » В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Сегодня, 13:00 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 21 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Украинские военные 9 раз открывали огонь в ответ.

"В результате боевых действий, за прошедшие сутки один украинский военный получил ранения. Сейчас наш защитник получает необходимую квалифицированную помощь в медицинском учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным Минобороны по состоянию на 12 часов 22 ноября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины - вблизи хутора Вильный боевики применили пехотное вооружение и вели обстрел из БМП.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

Пограничники задержали рыбаков-браконьеров неподалеку границы с РФ

Сегодня, 17:35

ИС: В оккупированных Донецке и Луганске вербуют курсантов "ростовских лагерей"

Сегодня, 17:02

На Луганщине серийному вору грозит до 6 лет тюрьмы

Сегодня, 16:36

Президент просит ВР безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию, касательно ЕС и НАТО

Сегодня, 16:00

На Донбассе опасаются «расшатывания ситуации» из-за объединительного православного собора

Сегодня, 15:56

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы

Сегодня, 15:20

В Новодружеске задержали мужчину, который изнасиловал ребенка

Сегодня, 14:12

Порошенко учредил День внешней разведки Украины в январе

Сегодня, 13:18

Конституционный суд одобрил курс Украины в ЕС и НАТО

Сегодня, 13:00

В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Сегодня, 12:59

Марчук стал представителем ТКГ в Минске

Сегодня, 11:59

27 ноября Северодонецк может остаться без троллейбусов

Новости Украины:

Сегодня, 17:40

Краматорск примет международный джазовый фестиваль

Сегодня, 17:09

Суд отказался забирать «Укртелеком» у Ахметова

Сегодня, 16:42

Рада ужесточила ответственность за управление авто в пьяном виде

Сегодня, 16:02

Вице-премьер Розенко встречается с известной ведущей

Сегодня, 15:58

ГБР обещает первые дела уже 27 ноября

Сегодня, 15:23

В Украине представили первый электрогрузовик

Сегодня, 15:18

Адвокаты заявили, что у Штепы инсульт

Сегодня, 14:12

Порошенко учредил День внешней разведки Украины в январе

Сегодня, 14:10

Таиланд ввел безвиз для украинцев

Сегодня, 13:32

Мощнейший рок в Киеве от группы Louna

Сегодня, 13:20

Рада дает почти 50 миллионов на кибербезопасность ЦИК

Сегодня, 12:26

Рада приняла закон об уголовных проступках

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 