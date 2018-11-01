В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 21 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе зафиксировано 11 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Украинские военные 9 раз открывали огонь в ответ.

"В результате боевых действий, за прошедшие сутки один украинский военный получил ранения. Сейчас наш защитник получает необходимую квалифицированную помощь в медицинском учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным Минобороны по состоянию на 12 часов 22 ноября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины - вблизи хутора Вильный боевики применили пехотное вооружение и вели обстрел из БМП.