Боевики за день 5 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 21 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня пророссийские боевики 5 раз обстреливали украинские позиции. В частности, из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь в районе Красногоровки, вблизи Крымского боевики дважды применили ручные противотанковые гранатометы. Кроме того, боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС неподалеку Славного и Новозвановки.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.