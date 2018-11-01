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Боевики за день 5 раз обстреливали силы ООС

Сегодня, 18:24 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил  на Донбассе за день, 21 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня пророссийские боевики 5 раз обстреливали украинские позиции. В частности, из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь в районе Красногоровки, вблизи Крымского боевики дважды применили ручные противотанковые гранатометы. Кроме того, боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС неподалеку Славного и Новозвановки.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.


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