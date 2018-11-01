Северодонецкие троллейбусы могут быть обесточены 1 декабря

В Северодонецке троллейбусы снова будут ходить, однако проблема с долгами предприятия за электроэнергию не решена.

В пресс-службе горсовета Северодонецка говорится, что Луганское энергетическое объединение «пошло навстречу местной власти и горожанам». Предприятию гарантировали уплатить долг. Сообщается, что жители города смогут пользоваться троллейбусами к концу ноября.

«Однако, сама проблема не решена, поскольку депутаты уже длительное время не выделяют средства на обеспечение деятельности предприятия», - цитирует пресс-служба Казакова.

Он добавил, что если 21 ноября депутаты Северодонецкого городского совета не проголосуют за выделение денег на содержание троллейбусного управления, с 1 декабря предприятие снова будет отключено от электроэнергии и полностью будет остановлено троллейбусное движение.