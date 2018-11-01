Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 42,1 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/35; "Гнутово" - 20/20.