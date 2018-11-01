На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня вдоль линии соприкосновения сохранялась относительная тишина. Вместе с тем, огневая активность боевиков отмечена на Донецком направлении - в районе населенного пункта Пески.

"Подразделения объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке. В результате боевых действий, потерь среди личного состава объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.