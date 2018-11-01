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В Луганской области внесли изменения в план формирования тергромад

Вчера, 16:48 citynews.net.ua | Напечатать

Внесены изменения в перспективный план формирования территорий громад Луганской области.

По данным пресс-службы ЛОГА, они утверждены соответствующим распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2018 № 845-р.

Так, указанными изменениями уточнен состав Белокуракинской, Лозно-Александровской, Новоастраханской, Новоайдарской, Счастьинской, Новопсковской, Мостковской, Нижнедуванской, Сватовской, Старобельской, Чмыровской, Троицкой, Лисичанской и Северодонецкой громад.

В то же время перспективный план формирования территорий громад Луганской области дополняется Каменской, Горной, Шульгинской и Привольской громадами.

Также из перечня способных территориальных громад изымается Золотовская громада.

"Принятие акта создаст предпосылки для перехода местных бюджетов указанных территориальных громад на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом Украины в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Украины", - пояснили в ЛОГА.


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