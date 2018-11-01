Из-за непогоды в Украине обесточены 60 населенных пунктов в трех областях

С 19-го на 20 ноября из-за непогоды (дождя, мокрого снега и порывов ветра) 60 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Одесской области обесточены 32 населенных пункта, в Кировоградской - 26, в Николаевской - два. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечены 1292 человека и 856 единиц техники", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, в Украине с 20 ноября ожидается ухудшение погодных условий - мокрый снег и дождь.