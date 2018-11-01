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Оппозиционный блок исключил Бойко и Левочкина

Сегодня, 10:41 citynews.net.ua | Напечатать

Оппозиционный блок исключил Бойко и ЛевочкинаСопредседатель депутатской фракции парламента "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что из фракции исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.

Об этом он сказал с трибуны парламента во вторник.

"Полчаса назад закончилось заседание фракции. Хочу сообщить, что из рядов "Оппозиционного блока" исключили Бойко Юрия Анатольевича и Левочкина Сергея Владимировича", - сказал нардеп.

Сейчас во фракции остался 41 депутат.


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