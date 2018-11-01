Оппозиционный блок исключил Бойко и Левочкина

Сопредседатель депутатской фракции парламента "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил, что из фракции исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина.

Об этом он сказал с трибуны парламента во вторник.

"Полчаса назад закончилось заседание фракции. Хочу сообщить, что из рядов "Оппозиционного блока" исключили Бойко Юрия Анатольевича и Левочкина Сергея Владимировича", - сказал нардеп.

Сейчас во фракции остался 41 депутат.