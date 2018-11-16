На Луганщине после месяца под землей горняки прекратили протесты

В Луганской области сегодня, 19 ноября, прекратили акцию протеста горняки шахты им. Капустина ПАО «Лисичанскуголь».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня горняки шахты имени Капустина ОАО "Лисичанскуголь", которые находились под землей 30 суток, прекратили голодовку и вышли на поверхность», – написал Волынец.

«Будет также частично погашена задолженность работникам поверхностно-технологического комплекса путем поступления средств от реализации угля», – добавил он.