На Луганщине после месяца под землей горняки прекратили протесты

На Луганщине после месяца под землей горняки прекратили протестыСегодня, 15:42
В Луганской области сегодня, 19 ноября, прекратили акцию протеста горняки шахты им. Капустина ПАО «Лисичанскуголь».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Сегодня горняки шахты имени Капустина ОАО "Лисичанскуголь", которые находились под землей 30 суток, прекратили голодовку и вышли на поверхность», – написал Волынец.
«Будет также частично погашена задолженность работникам поверхностно-технологического комплекса путем поступления средств от реализации угля», – добавил он.