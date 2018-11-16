Кадровые военные Российской Федерации массово отказываются от прохождения службы на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Гуцуляк сообщил, что по данным украинской разведки, с начала ноября на территории всех военных округов Вооруженных сил РФ проходят сборы с офицерским, сержантским и рядовым составом службы по контракту для проведения ротации в российских "армейских корпусах" на оккупированном Донбассе. К подготовке на сборах привлечено вдвое больше военных РФ, чем обычно.

"Привлеченные на сборы кадровые российские военнослужащие массово отказываются от прохождения службы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщили в Минобороны.