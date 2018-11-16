На Донбассе за сутки ни один украинский военный не пострадал

В районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск, ни один военный не пострадал. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что враг 5 раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, в том числе и артиллерию.

"Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Травневое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово", - говорится в сообщении.

Опорные пункты войск ВСУ возле Новотошковского и Светлодарска противник обстреливал из минометов калибра 120 мм, позиции ОС в районах Травневого и Желобка - из минометов 82-го калибра и артиллерии калибра 122 мм.

С начала суток враг из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, совершил обстрел украинских позиций в районе Желобка.

По данным разведки, 18 ноября три боевика уничтожены, четверо ранены.