На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 16 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение суток на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции украинских войск в районе населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино, возле хутора Вильный боевики применяли миномет калибра 120 и 82 мм.

"Потерь среди личного состава объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - говорится в сообщении.