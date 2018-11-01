Кабмин выделил около 3 млн гривен субвенции на жилье для ВПЛ

Правительство Украины выделило около 3 млн. грн субвенции на жилье для переселенцев и поддержку территорий, пострадавших от вооруженного конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Так, принятое 14 ноября Кабинетом Министров Украины распоряжение позволит провести распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в размере 2 млн 897 тыс. 178 грн на мероприятия по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию из-за вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как отмечается, за выделенные средства местными громадами планируется приобрести в коммунальную собственность 10 квартир на вторичном рынке недвижимости (сумма субвенции 692 тыс. грн). А также, провести капитальный ремонт 34 квартир коммунальной собственности для предоставления во временное пользование переселенцам.

В ведомстве подчеркнули, что это позволит примерно 160 внутренне перемещенным лицам получить жилье для временного проживания.

Также в МинВОТ напомнили, что субвенция направляется на мероприятия по поддержке территорий, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, в частности на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности, в том числе объектов социального назначения, для предоставления жилых помещений внутренне перемещенным лицам;

реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам;

приобретение в собственность жилья для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам.

«Одним из обязательных условий предоставления субвенции является софинансирование соответствующих мероприятий из государственного и местного бюджетов в соотношении 50/50», – добавили в ведомстве.