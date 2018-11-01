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В ООН призывают Украину возобновить выплату пенсий в ОРДЛО

Сегодня, 18:58 citynews.net.ua | Напечатать

Мониторинговая миссия ООН призвала Украину возобновить выплату пенсий всем украинцам с неподконтрольных территорий на Донбассе.

Об этом заявил заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает DW.

По его словам, сейчас без дополнительной верификации и справки ВПО пенсионеры не могут получить выплаты.

"В Украине не ведется этого учета никоим образом. Оккупация длится уже пятый год. За это время выросла новая генерация пенсионеров, но они не становятся на учет в Пенсионный фонд Украины, потому что не имеют возможности", - отметил Тука.


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