РФ может заблокировать процесс освобождения политзаключенных до выборов в Украине

Российская Федерация может приостановить процесс освобождения украинских политзаключенных до президентских выборов в Украине. Об этом в четверг, 15 ноября, заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает "Укринформ".

По ее словам, пока нет позитивных сигналов от российской стороны, несмотря на переговоры во время встреч "нормандской четверки" и сотрудничество Украины с посредниками.

"И у меня ощущение, что Российская Федерация может использовать фактор заложников накануне выборов: или кого-то передать политикам в Украине, которые, возможно, имеют позицию, лояльную к Кремлю, или разыграть эту карту уже после выборов. Мы рук не опускаем", - подчеркнула Геращенко.

Всего на территории России и аннексированного Крыма удерживают около 70 украинских политзаключенных.