В Северодонецке во время пажара спасли 10 человек

Сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже по проспекту Центральный, 70 в Северодонецке поступило 15 ноября в 3:48 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й и 35-й Государственных пожарно-спасательных частей установили, что на 3-м этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в одной из квартир горят мебель, бытовая техника и личные вещи.

Из-за сильного задымления с помощью пожарного подъемника и пожарной лестницы пожарные спасли 10 граждан, из которых двое детей - 4 и 5 лет.

Пожар локализован в 4:08 и ликвидирован в 4:30. К ликвидации привлекались 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Сейчас проводится проверка.