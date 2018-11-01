Путинские наемники продолжают обстрелы Вольного. Люди сидят в подвалах

Боевики продолжают вести обстрелы хутора Вольный.

Об этом в Facebook написал глава военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко.

"Этот обстрел кажется бесконечным. Со вчерашнего после обеда начали класть. Судя по звуку разрывов, делаю вывод - хутор Вольный. Приходы мощные, 120-е стопроцентно. Телефон рядом, жду звонки от жителей. Слава Богу, до утра телефон молчал, на душе стало легче, потому что за последнее время очень много трагедии на одно Золотое. Но нет, около семи звонок с хутора.

-Григорович, сидим в подвале, дом разнесло, после боя ждем вас.

- Кто-то из людей пострадал?

-Да, не знаю, говорю же из подвала не выходим, мои все целы.

08.30 еще слышны приходы. Готовимся к выезду", - написал Ильченко.