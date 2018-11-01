На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в пяти случаях - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, ранен один военный. Об этом сообщает штаб в Facebook .

Враг обстреливал украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Счастье, Старый Айдар, Крымское, Верхньоторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение 14 ноября трое российских оккупантов были уничтожены, еще трое - получили ранения.

В штабе отмечают, что 15 ноября враг активизировался на горловском направлении, совершив ночью два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного с применением минометов калибра 82 мм