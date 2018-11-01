Кулеба: комитет министров совета Европы не признал «выборы» на неподконтрольном Донбассе

На заседании Комитета министров Совета Европы, которое состоялось в среду, 14 ноября, была выражена поддержка Украины и непризнание «выборов» на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сообщил представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

«По поручению президента Петра Порошенко мы инициировали и сегодня провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России», - написал он