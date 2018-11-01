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В зоне проведения ООС прошли учения штурмовой и армейской авиации

Сегодня, 13:21 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения ООС прошли учения штурмовой и армейской авиацииВ зоне проведения операции Объединенных  сил прошли учения штурмовой и армейской авиации, сообщает штаб Объединенных сил.

Проверку подразделений ВВС ВСУ провели по приказу командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева. Военные проверили готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач по авиаподдержке наземных сил. В учениях были задействованы самолеты и вертолеты.

"Отработаны удары по движущимся и неподвижным наземным объектам по целеуказанию передовых авианаводчиков. Все указанные цели были условно уничтожены – результаты проверки оценены на "отлично", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.


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