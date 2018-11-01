Россия отказалась от инициативы Украины провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске касательно псевдовыборов на оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявила представительница Украины в ТКГ Ирина Геращенко, - сообщает 112.Украина.

По словам Геращенко, несмотря на готовность представителей ОБСЕ созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированном Донбассе, РФ категорически отказалась от этой инициативы Украины.

"Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыми "выборами" на Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости". ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо", - сообщила Геращенко.