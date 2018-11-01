Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек

Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 13 ноября 2018 года, пересекли 36,6 тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 36,6 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8480 человек и 1020 транспортных средств;

"Марьинка" - 7880 человек и 1370 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7420 человек и 1350 транспортных средств;

"Гнутово" - 3650 человек и 870 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9180 человек.