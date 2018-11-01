Боевики за сутки 8 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевики за сутки 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Враг обстреливал оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм захватчики дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского.