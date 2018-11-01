Прокуратура начала расследование против иностранцев, наблюдающих за «выборами ЛНР»

Прокуратура Луганской области заявляет, что установила лиц, причастных к организации, финансированию и участию в «выборах» группировки «ЛНР». По факту незаконного голосования открыты уголовные производства, передает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что «выборы» являются одной из составляющих российской агрессии на Донбассе.

В отношении причастных к ним лиц открыты производства по ч.1 ст.109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя), ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы) УК Украины. Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

«Сейчас следователями установлены лица, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение незаконных выборов и участвовали в качестве "кандидатов" на должности в псевдогосударственных образованиях "ЛНР", а также представителей иностранных государств, входивших в состав наблюдателей», — говорится в сообщении.