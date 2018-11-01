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В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем военном

Сегодня, 13:38 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 12 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе боевики 9 раз обстреливали украинской позиции, в том числе с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения. Украинские военные семь раз открывали огонь в ответ

"В результате боевых действий вчера один украинский военный получил ранения. Его доставили в военный мобильный госпиталь, где он получает необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 12:00 13 ноября в Донбассе уже зафиксировано 3 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Потерь в рядах ООС не зафиксировано.


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