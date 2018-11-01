На Луганщине 26-е сутки горняки находятся под землей в знак протеста

В Луганской области 26-е сутки продолжается акция протеста горняков шахты им. Капустина ПАО «Лисичанскуголь».

Об этом сегодня, 12 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«26-е сутки горняки шахты "им. Г. Г. Капустина "находятся под землей в знак протеста против коррупции в угольной отрасли, задолженности горнякам государственных шахт и маленькой заработной платы на их шахте», – написал он.

В то же время, как отметил Волынец, в Донецкой области работники непромышленной группы шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» продолжают протест против задолженности горнякам государственных шахт.

«57 тружеников, среди которых преимущественно женщины, – продолжают выполнять свои обязанности, но отказываются от оплаты труда в знак солидарности с горняками, которым не выплачивают заработную плату», – подчеркнул председатель Независимого профсоюза горняков.

Также, Волынец уточнил, что подобная ситуация приводит к оттоку работников шахт.

«Опасно и то, что происходит отток квалифицированных кадров шахт. Кто захочет строить свое будущее как шахтер, когда ситуация в угольной отрасли просто катастрофическая? Когда смотрящие контролируют промышленность…», – добавил Михаил Волынец