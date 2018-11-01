За неделю на Луганщине обнаружено около 150 единиц взрывоопасных предметов

С 5 по 11 ноября 2018 пиротехническими расчетами ГСЧС Украины в Луганской области обследовано 27,45 га местности

Об этом сообщает сайт Луганской ОГА.

В общем обнаружено и изъято 144 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 42 артиллерийских снаряда, 16 минометных мин, 79 ручных гранат, пять инженерных боеприпасов, один взрыватель и одну единицу другой взрывчатки.

Следует отметить, что с начала года пиротехническими расчетами ДСНС осуществлено 1073 выезда, обследовано 1009,11 га территории области, где обнаружено и изъято 7155 единиц взрывоопасных предметов.

Напоминаем! Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.