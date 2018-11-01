Сурков поздравил Пушилина и Пасечника

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с победой на «выборах» в группировках «ДНР/ЛНР». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал приближенный к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, «Сурков уже направил поздравления с победой на выборах глав народных республик Донбасса Денису Пушилину и Леониду Пасечнику».

По его словам, «Сурков также выразил уверенность, что избранные лидеры сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения и для выполнения международных обязательств, взятых народными республиками в 2014-15 годах».