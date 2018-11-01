В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил ни один военный не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов со стороны пророссийских боевиков, под обстрелами оказались украинские позиции в районе Орехового, Новотошковского, Луганского, Золотого-4, Водяного и Тарамчука.

"Потерь в результате боевых действий среди украинских защитников за прошедшие сутки нет", - сообщил он.

Кроме того, по состоянию на 12:00 12 ноября на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны пророссийских боевиков - в районе Старого Айдара, о потерях в рядах ООС не сообщается.