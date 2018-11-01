Полицейские Лисичанска забрали шесть детей из семей, где родители злоупотребляют спиртным

Правоохранители временно изъяли детей из двух семей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение об том, что после окончания уроков 8-летнего мальчика никто из родителей не забрал домой. Ребенок обратился за помощью к учительнице, которая и позвонила полицейским с просьбой вместе навестить семью.

«Прибыв по месту жительства мальчика, а это уже было поздно вечером, полицейские увидели на улице еще двух мальчиков 6-ти и 4-х годков. Выяснилось, что сожитель 29-летней матери выгнал детей на улицу и закрыл дверь в дом, чтобы дети не мешали им употреблять алкогольные напитки», - сказано в сообщении.

В тот же день полицейские проверили еще одну семью, где недавно умер отец. Правоохранителей встретила 31-летняя женщина, которая находилась в нетрезвом состоянии. Вместе с женщиной проживают ее 15-летний пасынок и двое родных детей, 11-летний мальчик и его 6-летняя сестра.

В обоих случаях дети не имели элементарных гигиенических навыков, а в домах царила полная антисанитария, беспорядок и неубранный мусор. Родители не работали, не обеспечивали детей полноценным питанием. Горе-матери, находясь в состоянии алкогольного опьянения, даже не могли четко ответить на вопрос полицейских.

Учитывая ситуацию в семьях, а также нетрезвое состояние родителей, сотрудниками ювенальной превенции вместе со специалистами службы по делам детей, было решено временно изъять детей у родителей.

На данный момент решается вопрос о привлечении женщин к административной ответственности по ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Им предоставлено время на исправление ситуации.