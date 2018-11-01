» » НАПК выявило криминальные нарушения в декларациях прокурора Волыни и главы Старобельской РГА

НАПК выявило криминальные нарушения в декларациях прокурора Волыни и главы Старобельской РГА

Сегодня, 13:32 citynews.net.ua | Напечатать

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам полных проверок выявило признаки уголовных правонарушений в декларациях двух чиновников - председателя Старобельской ОГА и прокурора Волынской области. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что на заседании НАПК были утверждены обоснованные выводы об умышленном декларирование недостоверной информации одним должностным лицом и незаконного обогащения - другим.

В частности, установлено, что председатель Старобельской РГА Луганской области в декларации за 2015 год не указал корпоративные права жены. Доля жены в уставный капитале общества в денежном эквиваленте составила 422,5 тыс. грн.

А по результатам проверки декларации прокурора Волынской области Виктора Швыдкого за 2016 год обнаружены признаки незаконного обогащения.

"Чиновник задекларировал денежные активы на сумму, источники происхождения которой не подтверждаются доказательствами", - отметили в НАПК.

В Нацагенстве добавили, что выявленные нарушения не означает признание лица виновным, а является основанием для досудебного расследования.

В целом с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 70 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов и 4 выводы относительно выявления признаков незаконного обогащения.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:21

За день в зоне ООС зафиксировано 4 вражеских обстрела

Сегодня, 17:59

Оккупанты глушат украинское радио в ОРДЛО с помощью специальной техники из РФ

Сегодня, 17:39

МинВОТ собирает заявки на выплаты от семей пленных и заложников

Сегодня, 16:37

ГФС дала разъяснение закона о растаможке "евроблях"

Сегодня, 15:42

Полицейские Лисичанска забрали шесть детей из семей, где родители злоупотребляют спиртным

Сегодня, 15:06

В Меловом автомобиль снес забор на российско-украинской границе

Сегодня, 14:59

Грицак: за организацию "выборов" на Донбассе с 2014 года осуждены более 100 человек

Сегодня, 13:59

На Лугащине двум женщинам, которые принимали участие в проведении «референдума», назначили наказание

Сегодня, 13:32

НАПК выявило криминальные нарушения в декларациях прокурора Волыни и главы Старобельской РГА

Сегодня, 13:11

Украинские военные показали схему обстрела НВФ Докучаевска

Сегодня, 12:36

На КПВВ «Гнутово» началась реконструкция

Сегодня, 11:53

Северодонецк массово остается без света из-за холодов и кризиса у ЛЭО

Новости Украины:

Сегодня, 18:33

На дороги Украины выпустили «автобус-призрак»

Сегодня, 17:59

СМИ: Пенсионерка из Сартаны повесилась из-за отказа в получении субсидии

Сегодня, 17:48

Сенцов дистанционно руководит постановкой своей пьесы "Номера"

Сегодня, 17:37

В Николаеве полиция задержала банду подрывников банкоматов

Сегодня, 16:37

ГФС дала разъяснение закона о растаможке "евроблях"

Сегодня, 15:46

В Полтавской области на попытке подкупа сотрудника СБУ задержали "криминального авторитета"

Сегодня, 15:08

В Украине могут ограничить строительство левых поворотов на скоростных трассах

Сегодня, 14:59

Грицак: за организацию "выборов" на Донбассе с 2014 года осуждены более 100 человек

Сегодня, 13:58

Полторак обсудил с послом Британии вопросы сотрудничества и визит в Лондон

Сегодня, 13:08

В Кировоградской области приговорили к 4,5 годам тюрьмы антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 12:36

На КПВВ «Гнутово» началась реконструкция

Сегодня, 12:05

Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО около 400 кг кофе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 