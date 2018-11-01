На Донбассе вчера, 8 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов двое военных получили ранения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганського. Такое же оружие, только 82-го калибра, боевики применили неподалеку Павлополя и Крымского.