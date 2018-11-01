Боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военныхСегодня, 09:00
На Донбассе вчера, 8 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов двое военных получили ранения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Как отмечается, боевики 4 раза применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганського. Такое же оружие, только 82-го калибра, боевики применили неподалеку Павлополя и Крымского.
"В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих Об'объединенных сил", - добавили в пресс-центре.