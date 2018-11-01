» » Боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе вчера, 8 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов двое военных получили ранения, сообщает  пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики 4 раза применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганського. Такое же оружие, только 82-го калибра, боевики применили неподалеку Павлополя и Крымского. 

"В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих Об'объединенных сил", - добавили в пресс-центре.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:25

В ЕС обсудят санкции против организаторов "выборов" на Донбассе

Сегодня, 09:44

Под Северодонецком СБУ обнаружила около 5 тонн боеприпасов

Сегодня, 09:00

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных

Вчера, 18:05

ГУР: "власти" в ОРДЛО собираются засекретить списки избирателей после "выборов"

Вчера, 17:16

Переселенцы имеют право на налоговую скидку при аренде жилья

Вчера, 16:59

Украинские военные среди представителей 14 стран участвуют в военных маневрах в Литве

Вчера, 16:07

В ОРДО командиры боевиков объявили охоту на уголовников из России - участников НВФ

Вчера, 15:09

Правозащитница: Распоряжение об изменениях в правилах пересечения линии разграничения с багажом незаконны

Вчера, 14:50

В ОБСЕ обеспокоены "выборами" в "Л/ДНР"

Вчера, 13:28

Денисова раскритиковала работу КПВВ на Донбассе

Вчера, 13:07

В Украине объявили в розыск 12 тыс. должников по алиментам

Вчера, 12:43

В ОРЛО активизировались акции проукраинских активистов

Новости Украины:

Сегодня, 09:52

КСУ признал конституционной отмену пособия по уходу за ребенком

Сегодня, 09:41

В Кривом Роге на шахте погиб рабочий

Вчера, 18:00

Рада повысила штрафы за нерастаможенные авто

Вчера, 17:09

Кабмин сделал шаг для строительства первой ветровой электростанции в зоне ЧАЕС

Вчера, 16:55

Рада решила увеличить зону контроля в морях

Вчера, 15:24

СБУ в Запорожье пресекла попытку контрабанды товаров военного назначения

Вчера, 15:22

Верховный Суд решил возобновить следствие по делу Калетника

Вчера, 13:31

У жителя Мариуполя полиция изъяла метадон стоимостью около 120 тысяч гривен

Вчера, 13:07

В Украине объявили в розыск 12 тыс. должников по алиментам

Вчера, 12:34

От обстрела оккупантов пострадало сельхозпредприятие в Новолуганском

Вчера, 12:24

В Одесской области полицейские застрелили подозреваемого в убийстве учителя на кладбище

Вчера, 11:52

Порошенко обговорил с премьер-министром Хорватии ситуацию в Азовском море

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 