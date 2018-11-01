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В правилах пересечения КПВВ на Донбассе появились изменения

Вчера, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Отныне пересечь линию соприкосновения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) с товарами (грузом), ручной кладью и сопроводительным багажом в определенных количествах или определенной стоимости можно только раз в сутки. Новый порядок предусмотрен в соответствующем распоряжении командующего Объединенных сил № Р-3634 от 30.10.2018.

Об этом сообщается на сайте Благотворительного фонда «Право на захист».

Как отмечается, 2 ноября на брифинге в Краматорске заместитель Командующего ОС полковник Александр Доманский представил распоряжение командующего Объединенных сил.

Так, распоряжение предусматривает запрет «перемещения через контрольные пункты въезда-выезда товаров (грузов), ручной клади и сопроводительного багажа в пределах определенного количества (стоимости) более одного раза в сутки».

«Этот документ устанавливает ограничения на перемещение через линию соприкосновения товаров в пределах количества и стоимости, определенной Постановлением КМУ № 99 от 1.03.2017 "Об утверждении Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции" (далее – Постановление № 99) и Приказа МТОТ № 39 "Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения к/с гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения" (далее – Приказ № 39), принятого во исполнение Постановления № 99», – пояснили в организации.

Таким образом, с 1 ноября пересечь линию соприкосновения с товаром можно только раз в сутки. В то же время, как заверил Александр Доманский, ограничения не касаются лиц, пересекающих линию соприкосновения с личными вещами.

Однако, уже 5 ноября мониторы БФ «Право на защиту» зафиксировали случай, когда человеку, который пытался пересечь КПВВ «Майорск» во второй раз в течение дня, и при этом не имел при себе товара или даже багажа, сотрудники Госпогранслужбы отказали в повторном пропуске, ссылаясь на новое распоряжение.

Кроме того, у правозащитников вызывает беспокойство отсутствие каких-либо официальных разъяснений по практической реализации данного распоряжения и порядка контроля за пересечением линии разграничения.

По словам начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Владимира Бондаря, сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) при проверке багажа ставят специальную отметку в контрольном талоне человека, перемещающегося с товарами. «Если, согласно базе данных ГПСУ, такое лицо пересекает линию соприкосновения второй раз, у него спросят контрольный талон для установления того, перевозил ли он товары во время первого перемещения», – сообщили в БФ.

В то же время, как отметили правозащитники, непонятно, будет ли учитываться количество и стоимость перемещаемых товаров. Например, будет ли предоставлено разрешение на перемещение человеку, желающему провезти дважды в день по 30 кг товара, стоимость которого не превышает установленные соответствующим постановлением 10 тыс. грн.

«Распоряжение командующего ОС фактически вносит изменения в Постановление КМУ, которые ограничивают права граждан и сужают действие нормативного акта», – подчеркнули общественники.

По словам полковника Доманского, распоряжение приняли для реализации мероприятий, направленных на борьбу с контрабандой и незаконным перемещением товаров через линию соприкосновения.

Как поясняют общественники, проверить, предоставляет ли документ, которого нет в открытом доступе, полномочия командованию ОС на внесение изменений в Постановления КМУ, к сожалению, невозможно. «Впрочем, можем предположить, что секретные документы не могут предоставлять силовым структурам полномочий на внесение изменений в законы и подзаконные нормативные акты, выданные другими органами государственной власти», – считают в правозащитной организации.


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