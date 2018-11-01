Сотрудники "полиции" "ЛНР" в преддверии и во время "выборов" главаря "республики" 11 ноября активизируют работу "по выявлению лиц, планирующих дестабилизировать обстановку". Об этом пишут сепаратистские СМИ.

"Заместитель министра внутренних дел Михаил Параскеев обратил особое внимание присутствующих на активизацию работы сотрудников ОВД по выявлению лиц, которые вынашивают намерения, направленные на дестабилизацию обстановки, провокацию групповых нарушений общественного порядка в период проведения избирательной кампании и выборов главы и депутатов Народного Совета ЛНР", - сообщили в "полиции".

Там также заявили, что "личный состав МВД ЛНР нацелен на немедленное реагирование в случае выявления и получения информации о распространении анонимных агитационных материалов с призывами к насильственному свержению конституционного строя, к национальной, языковой, расовой, религиозной нетерпимости, возникновение различного рода провокаций и внештатных ситуаций".