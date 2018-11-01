Донбасс на пороге экологической катастрофы

Донбасс из-за военных действий находится на пороге экологической катастрофы, что обусловлено вооруженным конфликтом.

Об этом заявила эксперт Программы ООН по окружающей среде Лейла Урекенова, сообщает сайт "Новости ООН".

По оценке экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в результате конфликта в Донбассе разрушены экосистемы на территории, по меньшей мере, в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме того, пострадало 150 тысяч га лесов - до сих пор на территории, прилегающей к зоне боевых действий, полыхают 12 тысяч лесных пожаров.

Отмечается, что в регионе сосредоточено 5,5 тысяч промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, которые в случае повреждения станут источником значительного ущерба для окружающей среды.

Также загрязнение рек, включая Дон, угрожает здоровью людей. Зона боевых действий, в том числе сельскохозяйственные угодья, начинена неразорвавшимися боеприпасами, на ликвидацию которых уйдут годы или даже десятилетия.

"Донбасс находится на пороге экологической катастрофы, причина которой – загрязнение воздуха, почвы и воды в результате разрывов большого количества боеприпасов и затопления промышленных предприятий. Необходимо срочно провести оценку экологического ущерба, вызванного вооруженным конфликтом, и свести его к минимуму", - заявила эксперт ЮНЕП Лейла Урекенова.

В ООН настаивают на том, что защита окружающей среды должна стать частью усилий по предотвращению конфликтов и стратегий по поддержанию мира — потому что не может быть прочного и устойчивого мира там, где природные ресурсы, необходимые для благополучия людей, повреждены или разрушены.