» » Донбасс на пороге экологической катастрофы

Донбасс на пороге экологической катастрофы

Вчера, 16:47 citynews.net.ua | Напечатать

Донбасс из-за военных действий находится на пороге экологической катастрофы, что обусловлено вооруженным конфликтом.

Об этом заявила эксперт Программы ООН по окружающей среде Лейла Урекенова, сообщает сайт "Новости ООН".

По оценке экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в результате конфликта в Донбассе разрушены экосистемы на территории, по меньшей мере, в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме того, пострадало 150 тысяч га лесов - до сих пор на территории, прилегающей к зоне боевых действий, полыхают 12 тысяч лесных пожаров.

Отмечается, что в регионе сосредоточено 5,5 тысяч промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, которые в случае повреждения станут источником значительного ущерба для окружающей среды.

Также загрязнение рек, включая Дон, угрожает здоровью людей. Зона боевых действий, в том числе сельскохозяйственные угодья, начинена неразорвавшимися боеприпасами, на ликвидацию которых уйдут годы или даже десятилетия.

"Донбасс находится на пороге экологической катастрофы, причина которой – загрязнение воздуха, почвы и воды в результате разрывов большого количества боеприпасов и затопления промышленных предприятий. Необходимо срочно провести оценку экологического ущерба, вызванного вооруженным конфликтом, и свести его к минимуму", - заявила эксперт ЮНЕП Лейла Урекенова.

В ООН настаивают на том, что защита окружающей среды должна стать частью усилий по предотвращению конфликтов и стратегий по поддержанию мира — потому что не может быть прочного и устойчивого мира там, где природные ресурсы, необходимые для благополучия людей, повреждены или разрушены.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:13

Парень-сирота из Новоайдара получил квартиру в Северодонецке

Вчера, 17:59

В правилах пересечения КПВВ на Донбассе появились изменения

Вчера, 17:07

Предпринимателей Луганщины зовут на тренинг по расширению собственного бизнеса

Вчера, 17:04

В Рубежном 9 часов тушили склад вторсырья и макулатуры

Вчера, 16:48

ЛНРовцы начали охоту на "диверсантов"

Вчера, 16:47

Донбасс на пороге экологической катастрофы

Вчера, 15:58

Япония считает "выборы" в ОРДЛО незаконными

Вчера, 15:15

На Луганщине в неудовлетворительном состоянии находится 80% дорог общего пользования

Вчера, 14:36

В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Вчера, 14:08

Украинская сторона СЦКК связала стягивание танков в оккупированный Донецк с «выборами»

Вчера, 13:51

Сущенко этапировали в Кировскую колонию

Вчера, 12:59

Правительство выделило 500 млн грн на зарплаты шахтерам

Новости Украины:

Вчера, 18:14

Во Львове завтра возобновят отопительный сезон

Вчера, 17:54

Латвия хочет открыть консульство в Донецкой области

Вчера, 17:03

Депутата Новоукраинского райсовета, подозреваемого в издевательстве над сыном, лишили родительских прав (фото 18+)

Вчера, 16:43

Суд РФ на полгода продлил арест украинцу Грибу

Вчера, 16:42

Четверо участников захвата ХОГА получили условные сроки

Вчера, 16:39

ГПУ просит Раду разрешить арест нардепа Березкина

Вчера, 15:59

Миграционная служба запустила сервис онлайн-регистрации биометрических паспортов

Вчера, 15:12

НАПК: Сыроид купила у мужа внедорожник за 10 гривен

Вчера, 14:40

Цигикал: Украина реформирует морскую охрану из-за военной агрессии России

Вчера, 14:05

В Киеве задержали антиукраинского интернет-агитатора

Вчера, 13:51

Сущенко этапировали в Кировскую колонию

Вчера, 12:46

Украина окажет гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 