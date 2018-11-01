Правительство выделило 500 млн грн на зарплаты шахтерам

Кабинет министров Украины выделил 500 млн гривен на покрытие убытков государственных шахт и выплату зарплат шахтерам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня на заседании Кабмина, - передает "ОстроВ".

"Мы сегодня принимаем решение про выделение 500 млн на покрытие убытков украинских шахт, которые находятся в государственной собственности, на выплату заработных плат", - сказал он.

Премьер также добавил, что необходимо реформировать угольную отрасль.

"Тут нужно делать глубокую реформу, которую должно предложить Министерство энергетики и угольной промышленности, чтобы не допускать задолженности", - добавил Гройсман.