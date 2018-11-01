ОБСЕ призывает подписантов минских соглашений обеспечить безопасность персонала СММ

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик призвал подписантов минских соглашений обеспечить безопасность персонала и имущества специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Об этом сообщает "Белта".

"Настоятельно призываю подписантов минских соглашений принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала и имущества СММ и созданию условий для беспрепятственной деятельности миссии", - сказал Сайдик.