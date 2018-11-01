За сутки в зоне ООС зафиксировано 10 обстрелов

За сутки в зоне ООС зафиксировано 10 обстреловСегодня, 09:16
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе один раз из запрещенного вооружения, ранен один военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Российские оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.
На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка противник применял минометы калибра 82 мм. Оккупанты в основном использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
По данным разведки, 6 ноября два боевика были уничтожены, еще двое получили ранения. В течение текущих суток противник огонь по украинским позициям не открывал.