Боевики за день 7 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 6 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики семь раз обстреливали украинские позиции. В частности, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь вблизи Крымского, Зайцевого, Новгородского, Песков, Марьинки, Старогнатовки и Павлополя.

"В ходе боевых действий был ранен один военнослужащий из состава объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.