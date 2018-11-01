Оккупанты на Донбассе заставляют предприятия разбирать автомобильную технику ради запчастей

Командование российских оккупационных войск активизировало восстановление поврежденной и неисправной боевой техники соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет поставок с территории России ремонтных комплектов и оборудования.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в то же время объемы полученных запасных частей и материалов для ремонта автомобильного транспорта составили менее 50% от заявленной необходимости.

В связи с этим, российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные «разнарядки» на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в т.ч. путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей.

Указанные действия оккупантов вызвали возмущение работников автомобильных предприятий на оккупированных территориях, которые вынуждены приводить рабочую технику в неисправное состояние, угрожающее длительными простоями, невыплатой заработной платы и увольнением водителей.