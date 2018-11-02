Луганская ТЭС вынуждена перейти на газ из-за дефицита угля

На Луганской ТЭС, которая расположена в городе Счастье, заканчивается уголь. Его дефицит восполнить нельзя из-за невозможности поставлять топливо из России, поэтому станция должна перейти на переработку газа.

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко, передает Корреспондент.

"Есть решение правительства о том, чтобы перейти на газ, есть обязательства "Нафтогаза" дать газ, и параллельно выбивать квоту на ввоз угля, как это было ранее, с территории Российской Федерации", - рассказал Клименко.

Он отметил, ТЭС может перерабатывать как уголь, так и газ. "Просто уголь сейчас самый дешевый вид топлива у нас", - добавил Клименко.

Луганская ТЭС сейчас обеспечивает светом и теплом около миллиона потребителей.