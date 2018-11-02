На Луганщине начали капитальный ремонт Кременского районного территориального медицинского объединения

На Луганщине продолжается восстановление медицинских учреждений.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВГА, сейчас идет капитальный ремонт инфекционного отделения коммунального учреждения «Кременское районное территориальное медицинское объединение».

Здесь уже отремонтирована кровля, заменены на энергосберегающие окна и входные двери. Проведены работы по утеплению здания, системы отопления и силового электроснабжения.

Также три крыльца оснащены пандусами.

Далее запланированные работы по капремонту системы водоснабжения и канализации, а также внутреннего электроосвещения.

Вместе с этим начато строительство амбулатории общей практики семейной медицины коммунального некоммерческого предприятия «Попаснянский районный центр первичной медико-санитарной помощи».

Это осуществляется в рамках реализации Государственной программы «Развитие сельской медицины» на условиях софинансирования из областного и районного бюджетов.

Находиться амбулатория в поселке Подлесное Мирнодолинского поселкового совета. Этот населенный пункт выбран не случайно – он удобно расположен и является равноудаленным от других населенных пунктов совета. Кроме того, медицинский персонал, который будет работать в амбулатории, получит возможность постоянного проживания в ведомственной квартире, которая будет находиться при заведении.