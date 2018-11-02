На Донбассе за сутки зафиксировано 18 обстрелов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что за сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения и один получил ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки трех боевиков ликвидировали, еще четверо получили ранения. С утра 5 ноября противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Павлополь и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось, потерь нет.