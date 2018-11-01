Оккупанты в ОРДЛО провели артиллерийские и тактические учения на полигонах

По данным группы "Информационное сопротивление", сразу на нескольких полигонах в «ДНР» и «ЛНР» (например, на военных полигонах “Центральный”, “Приморский”, “Ударный”, “Южный”, “Передовой”) проводились контрольные занятия по огневой и тактико-специальной подготовке.

Также на ряде полигонов командование оккупантов проводит сборы и занятия с артиллерийскими подразделениями, с выполнением боевых стрельб штатными боеприпасами.

Задействованы артиллерийские подразделения (до дивизиона), в том числе из состава реактивной артиллерии.