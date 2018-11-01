Из оккупированного Донецка пытались вывезти украденое шахтное оборудование на 1,2 млн гривень

На КПВВ «Новотроицкое» пограничники из состава Объединенных сил остановили автомобиль с шахтным оборудованием более чем 1,2 миллиона гривень.

Оперативным путем установлено, что данное оборудование принадлежит одной из шахт города Донецка, которую постепенно разворовывают.

Как сообщили в пресс-центре ООС, за взятку это оборудование пропустили через блокпост террористов, но украинские военные задержали груз.

Мужчина ошибочно надеялся повторить незаконную схему пересечения линии разграничения и на КПВВ «Новотроицкое», но здесь проехать через контрольный пункт за взятку не получилось.

Представителями ДФС Украины, из состава Объединенных сил, составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров), сумма оценки составила около 1 миллиона 300 тысяч гривень.

В дальнейшем, 28-летний гражданин, хотел распродать краденое оборудование, теперь же вопрос правомерности его действий будет решать суд.